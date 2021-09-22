لبنان

حزب الله سرّب الخبر

Lebanon 24
22-09-2021 | 22:39
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قالت مصادر أن "حزب الله" تعمد تسريب خبر تهديد القاضي البيطار بعد زيارة وفيق صفا إلى قصر العدل التي أتت بعد اتصال وطلب موعد.
(نداء الوطن)
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حزب الله

وفيق صفا

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