سرعة الرياح أشعلت حريقين في الكورة

تسببت سرعة الرياح في اندلاع حريقين كبيرين في قضاء الكورة، الأول في خراج بلدة أميون حيث عملت فرق الدفاع المدني في اميون، دده، بشري على إهماده وقد أتى على مساحة من أشجار الزيتون.



أما الثاني فتعمل فرق الدفاع المدني حتى الساعة على إهماده وقد اندلع في الوادي بين بلدتي كفرحزير وعفصديق.