لبنان

سرعة الرياح أشعلت حريقين في الكورة

Lebanon 24
22-09-2021 | 23:30
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تسببت سرعة الرياح في اندلاع حريقين كبيرين في قضاء الكورة، الأول في خراج بلدة أميون حيث عملت فرق الدفاع المدني في اميون، دده، بشري على إهماده وقد أتى على مساحة من أشجار الزيتون.

أما الثاني فتعمل فرق الدفاع المدني حتى الساعة على إهماده وقد اندلع في الوادي بين بلدتي كفرحزير وعفصديق.
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