ازمة جدية لاحد نواب الثورة

يعاني النائب اسامة سعد من ازمة جدية قبيل الانتخابات النيابية، فهو يمتنع عن القبول بأي تقارب مع القوى السياسية التي تعمل على فتح نقاش جدي معه تمهيدا للاستحقاق النيابي.

وقالت المصادر ان امام سعد خيارين الاول التحالف مع الاحزاب وضمان مقعده النيابي، وقد ابدى طرفا الصراع في لبنان رغبة في خوض الانتخابات الى جانبه، لكن هذا الخيار سيؤدي الى ضرب صدقيته السياسية القائمة على رفض قوى السلطة.

اما الخيار الثاني فهو عدم عقد اي تحالف جدي ما سيجعل معركته الانتخابية صعبة للغاية نظرا لصعوبة وصوله الى الحاصل الانتخابي وحيدا.