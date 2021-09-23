انقطاع تام للمحروقات في هذه المحافظة

يعاني أهالي محافظة عكّار من إنقطاع تام للمحروقات إذ لا تزال محطات الوقود مقفلة بسبب عدم تسلُمها مادة المحروقات من منشأة النفط في طرابلس ، ما دفع المواطنين إلى الوقوف أمام محطات أخرى في نطاق اقامتهم أو خارج المنطقة لتزويد سياراتهم.