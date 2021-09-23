لبنان

بهذه الحالة سيعود السرفيس الى الـ10 آلاف

Lebanon 24
23-09-2021 | 01:03
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أوضح رئيس اتحاد قطاع النقل البري بسام طليس أن "الاتفاق مع الحكومة لدعم القطاع سيكون على تأمين البطاقة التمويلية للسائقين، ودفع مبلغ 500 ألف بدل غيار للسيارات العمومية".

وقال في حديث لصوت لبنان الى أن "الاتفاق الذي تم مع الحكومة السابقة تم طرحه على الرئيس ميقاتي حيث وافق عليه وطور بآلية تنفيذه ووعد بإقراره في مجلس الوزراء في الجلسة الأولى أو الثانية للحكومة".

وأضاف:" الاتفاق مع الحكومة سيكون على تأمين البطاقة التمويلية للسائقين، دفع مبلغ 500 ألف بدل غيار للسيارات العمومية، وتأمين صفيحة بنزين بسعر أقصى 100 ألف للسيارات التي تحمل لوحات سياحية، وكل ما تأخر التوصّل الى حلّ تتفاقم الأزمة ومن دون دعم لقطاع النقل البري لا حلّ".

وتابع:" في حال التوصّل الى اتفاقٍ مع الحكومة ستكون تعرفة السيرفيس 10 آلاف ليرة، الفان 5000 ليرة والباص ما دون الـ5000 ليرة."
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