لبنان

دريان هنأ خادم الحرمين وولي عهده وشعب المملكة باليوم الوطني السعودي

Lebanon 24
23-09-2021 | 01:53
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 هنأ مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان وشعب المملكة العربية السعودية الشقيق باليوم الوطني السعودي، وقال: "نستذكر معهم هذا اليوم المجيد منذ قيام المملكة وتوحيدها بقيادة حكيمة ورشيدة من الملك عبد العزيز آل سعود طيب الله ثراه".

أضاف: "في اليوم الوطني للمملكة نستحضر التاريخ المجيد للمملكة في بناء دولة قوية يسودها التقدم والعدالة وتعنى بخدمة الحرمين الشريفين وقضايا العرب والمسلمين الكبرى، فاليوم الوطني للمملكة هو ذكرى عزيزة على قلب كل عربي ومسلم".

وختم: "اننا بهذه المناسبة الجليلة والكبيرة والعزيزة على قلوبنا وعقولنا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده ويوفقهما في هذه النهضة الكبيرة التي بدأت آثارها الطيبة في الداخل السعودي والجوار العربي والإسلامي".
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