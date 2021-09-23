عبدالله: هل يحق لنا مناشدة الدول لمدّنا بأدوية الأمراض المستعصية؟

غرّد النائب بلال عبدالله عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "تركيز المجتمع الدولي وتصويب منظماته على الانتخابات النيابية المقبلة من أجل إعادة إنتاج السلطة وضخ دم جديد متميز ونوعي في الحياة السياسية هو لا شك أولوية ومهمة (سيادية) تتطلب الجهد والدعم! وهل يحق لنا مناشدتهم عدم الإنتظار ومدنا بأدوية الأمراض المستعصية والمغروسات الطبية المفقودة".