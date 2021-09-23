وزير الأشغال: هذا ما نعمل عليه

عدة مشاريع للنقل العام داخل الوزارة غير منفذة وهي بحاجة إلى رصد اعتمادات سيُعمل على جمعها ضمن #استراتيجية_موحدة ل #النقل_العام وكما أنه يُعمل على وضع حلول آنية ظرفية سريعة لهذا القطاع ك #تأمين_الباصات عن طريق طلب #الهبات من بعض #الدول_الصديقة للبنان
— Ali Hamie | علي حمية (@alihamie_lb) September 23, 2021
عدة مشاريع للنقل العام داخل الوزارة غير منفذة وهي بحاجة إلى رصد اعتمادات سيُعمل على جمعها ضمن #استراتيجية_موحدة ل #النقل_العام وكما أنه يُعمل على وضع حلول آنية ظرفية سريعة لهذا القطاع ك #تأمين_الباصات عن طريق طلب #الهبات من بعض #الدول_الصديقة للبنان