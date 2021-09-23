وزير الأشغال: هذا ما نعمل عليه

غرّد وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية عبر حسابه على تويتر"،كاتباً: "عدة مشاريع للنقل العام داخل الوزارة غير منفذة وهي بحاجة إلى رصد اعتمادات سيُعمل على جمعها ضمن استراتيجية موحدة للنقل العام وكما أنه يُعمل على وضع حلول آنية ظرفية سريعة لهذا القطاع كتأمين الباصات عن طريق طلب الهبات من بعض الدول الصديقة للبنان".

عدة مشاريع للنقل العام داخل الوزارة غير منفذة وهي بحاجة إلى رصد اعتمادات سيُعمل على جمعها ضمن #استراتيجية_موحدة ل #النقل_العام وكما أنه يُعمل على وضع حلول آنية ظرفية سريعة لهذا القطاع ك #تأمين_الباصات عن طريق طلب #الهبات من بعض #الدول_الصديقة للبنان — Ali Hamie | علي حمية (@alihamie_lb) September 23, 2021