لبنان

وزير الأشغال: هذا ما نعمل عليه

Lebanon 24
23-09-2021 | 02:15
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غرّد وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية عبر حسابه على تويتر"،كاتباً: "عدة مشاريع للنقل العام داخل الوزارة غير منفذة وهي بحاجة إلى رصد اعتمادات سيُعمل على جمعها ضمن استراتيجية موحدة للنقل العام وكما أنه يُعمل على وضع حلول آنية ظرفية سريعة لهذا القطاع كتأمين الباصات عن طريق طلب الهبات من بعض الدول الصديقة للبنان".
 
 
 
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