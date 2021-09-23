سرقة خط كهرباء لهذه البلدة...والاهالي يطالبون الاجهزة الامنية بالتحرك

اقدم مجهولون على سرقة خط كهرباء يغذي بلدة برقايل،وفروا الى جهة مجهولة .

وطالب الاهالي القوى الامنية بالتحرك فورا لحل هذه المشكلة بحسب مراسلة "لبنان24".