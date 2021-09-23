لبنان

سرقة خط كهرباء لهذه البلدة...والاهالي يطالبون الاجهزة الامنية بالتحرك

Lebanon 24
23-09-2021 | 02:48
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اقدم مجهولون على سرقة خط كهرباء يغذي بلدة برقايل،وفروا الى جهة مجهولة .
وطالب الاهالي القوى الامنية بالتحرك فورا لحل هذه المشكلة بحسب مراسلة "لبنان24".
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برقايل

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