اجتماعٌ هام في بعبدا.. هذا جديد ملف ترسيم الحدود البحرية

ترأس رئيس الجمهورية ميشال عون في قصر بعبدا، اجتماعاً للوفد اللبناني الى المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية.

ووفقاً لبيان صادر عن رئاسة الجمهورية، اليوم الخميس، فقد خُصص الاجتماع لتقييم مسار المفاوضات والخطوات المقبلة بعد توقيع "اسرائيل" عقود تقييم تنقيب الغاز والنفط مع احدى الشركات في المنطقة المتنازع عليها، لاسيما وأن هذه الخطوة تتناقض مع مسار التفاوض.