لبنان

إخماد حريق في واد في مشمش عكار

Lebanon 24
23-09-2021 | 03:08
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 اندلع حريق في اراض عشبية في واد في بلدة مشمش بالقرب من المنازل.
وعمل عناصر الدفاع المدني على اهمادها بالتعاون مع الاهالي الامر الذي منع تمددها نحو البساتين والحقول الزراعية.
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مشمش

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