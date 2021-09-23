إخماد حريق في واد في مشمش عكار

اندلع حريق في اراض عشبية في واد في بلدة مشمش بالقرب من المنازل.

وعمل عناصر الدفاع المدني على اهمادها بالتعاون مع الاهالي الامر الذي منع تمددها نحو البساتين والحقول الزراعية.