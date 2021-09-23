توزيع المحروقات على المحطات بدأ اليوم ... أبو شقرا: الهدف تخفيف الطوابير

كشف ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا عن أن البواخر قد أفرغت حمولتها للشركات المستوردة للمحروقات وستبدأ بتوزيع المواد على جميع المحطات ابتداءً من اليوم وذلك بإيعاز من الحكومة ومن وزير الطاقة بهدف التخفيف من ضغط الطوابير.وفي حديث الى "صوت كل لبنان" 93.3، أشار الى أن الحكومة كما وزارة الطاقة أعربتا عن استعدادهما للتفاهم مع المحطات والموزعين للتعاون أجل مصلحة المواطن.