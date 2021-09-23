في البترون.. الطوابير تحاصر المحطات (صورة)

تشهدُ محطات الوقود في منطقة البترون زحمة طوابير خانقة أمام أبوابها، وذلك عقبَ تهافت المواطنين لتزويد سياراتهم بالمحروقات بالرُغم من إرتفاع سعر صفيحة المحروقات الصادرة عن وزارة الطاقة.