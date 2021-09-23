بيان للمكتب الإعلامي للحريري... هذا ما جاء فيه عن "الأخبار"

أصدر المكتب الإعلامي للرئيس سعد الحريري بياناً جاء فيه:

"تعقيباً على الخبر المنشور في جريدة الأخبار اليوم، من المفيد تكرار لفت الانتباه الى أن المهمة المنوطة بهذه الصحيفة منذ تأسيسها هو بخ الاضاليل ونشر الاخبار الكاذبة والروايات الملفقة والاساءة الى كل ما يمت بصلة لاسم الحريري".