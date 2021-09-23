لبنان

بيان للمكتب الإعلامي للحريري... هذا ما جاء فيه عن "الأخبار"

Lebanon 24
23-09-2021 | 03:42
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أصدر المكتب الإعلامي للرئيس سعد الحريري بياناً جاء فيه:
 
"تعقيباً على الخبر المنشور في جريدة الأخبار اليوم، من المفيد تكرار لفت الانتباه الى أن المهمة المنوطة بهذه الصحيفة منذ تأسيسها هو بخ الاضاليل ونشر الاخبار الكاذبة والروايات الملفقة والاساءة الى كل ما يمت بصلة لاسم الحريري".
 
وأضاف البيان: "وعليه نتمنى عند تناول اسم الحريري في "الأخبار"، حتى ولو كان بصيغة ايجابيّة، اعتباره خبراً كاذباً لا يعتد بصحته وصدقيته … واقتضى التوضيح".
 
 
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