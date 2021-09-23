لبنان

بيرم يطلق قريبًا لجنة المؤشر لمعالجة رواتب العاملين في القطاع الخاص

Lebanon 24
23-09-2021 | 03:42
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أفاد المكتب الاعلامي لوزير العمل مصطفى بيرم انه، سيطلق قريبا عمل لجنة المؤشر للنظر بمعالجة رواتب واجور العاملين في القطاع الخاص، والتي كانت قد توقفت عن اجتماعاتها منذ العام 2014 .

مع الاشارة الى ان هذه اللجنة تضم اطراف الانتاج الثلاثة: الحكومة وارباب العمل والعمل.
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