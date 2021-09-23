بيرم يطلق قريبًا لجنة المؤشر لمعالجة رواتب العاملين في القطاع الخاص

أفاد المكتب الاعلامي لوزير العمل مصطفى بيرم انه، سيطلق قريبا عمل لجنة المؤشر للنظر بمعالجة رواتب واجور العاملين في القطاع الخاص، والتي كانت قد توقفت عن اجتماعاتها منذ العام 2014 .



مع الاشارة الى ان هذه اللجنة تضم اطراف الانتاج الثلاثة: الحكومة وارباب العمل والعمل.