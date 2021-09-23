درويش: العالم العربي سيكون قريبا سندا للبنان بما في ذلك السعودية

اعتبر النائب علي درويش في حديث الى" صوت كل لبنان" أن "فرنسا ستستكمل في خلال زيارة الرئيس نجيب ميقاتي ما بدأته من مبادرة لإنقاذ لبنان منذ عام".وأشار الى أن "فرنسا ستلعب دورا كبيرا على مستوى المساعدات الدولية لدعم الحكومة الجديدة".وشدد على أن "عمل الحكومة سيكون مطمئنا للجميع ومتوازنا"، مؤكدا أن "العالم العربي سيكون قريبا سندا للبنان بما في ذلك المملكة العربية السعودية".