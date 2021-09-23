لمناسبة العيد الوطني السعودي.. معايدة من وزير الداخلية

صدر عن وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي البيان التالي:لمناسبة اليوم الوطني في المملكة العربية السعودية، أتقدم من المملكة قيادة وشعبا بأسمى آيات التقدير، وأؤكد أنها ستبقى بإذن الله قبلة العرب وعنوان وحدتهم في مواجهة التحديات كافة.لطاما تميزت العلاقات اللبنانية - السعودية بمواقف أخوية تحملني على تأكيد حرصي كوزير للداخلية على السعي للمحافظة على أمن المملكة وشعبها تماما كحرصي على الحفاظ على أمن المجتمع اللبناني وشبابه، وذلك عبر مواصلة العمل الدؤوب على منع كل ما يمس بأمنها المجتمعي، لا سيما عمليات تهريب المخدرات.لقد كانت المملكة ولا تزال خير سند وعضد ل‍لبنان على مدى تاريخه، وهو لا يزال كما كان دائماً يقوى بأشقائه العرب.