مولوي: لا أمانع إجراء الإنتخابات النيابية قبل موعدها المحدد ولكن...

أكد وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، أنّه "لا مانع من إجراء الإنتخابات النيابية قبل موعدها المحدد في 30 أذار من العام المقبل، لكن ذلك يحتاج تدخلًا تشريعيًّا لتعديل بعض المواد والمُهل."وجاء كلام مولوي بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا، حيث بحثا الأوضاع الأمنية في البلاد، والتحضيرات التي تقوم بها الوزارة لإجراء الإنتخابات النيابية في الربيع المقبل، إضافة إلى شؤون تتعلق بعمل المديريات التابعة لوزارة الداخلية.