لبنان

أبي رميا زار الوزيرين رياشي وأبيض

Lebanon 24
23-09-2021 | 04:20
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زار عضو تكتل "لبنان القوي" النائب سيمون ابي رميا وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية السفيرة نجلا رياشي عساكر في مكتبها في الوزارة.
 
وهنأ ابي رميا الوزيرة بتبؤوها هذا المنصب، وقال: "اننا نفتخر بابنة قضاء جبيل كوزيرة في هذه الحكومة التي يعقد عليها اللبنانيين آمالا كبيرة".
وشدّد أبي رميا على أهمية متابعة مشروع الحكومة الالكترونية "e government" لما له من افادة بتسهيل معاملات المواطنين ويساهم بمكافحة الفساد في القطاع العام. كما تم التطرق الى مشاريع انمائية تعني قضاء جبيل.
 
كذلك، زار أبي رميا وزير الصحة العامة الدكتور فراس الابيض في مكتبه في الوزارة مهنئاً.

وبحسب بيان المكتب الاعلامي للنائب أبي رميا "تم في خلال اللقاء تناول الملفات الصحية في قضاء جبيل، وأهمها، كيفية تطوير مراكز الرعاية الصحية ونشرها في كل القضاء ليستطيع المواطن الاستفادة من الخدمات التي يقدمها. كما تم البحث في كيفية تطوير مستشفى قرطبا الحكومي وتجهيزه بالاضافة الى مستشفى ميفوق لاستكمال انشائه. كذلك تمت مناقشة آلية تأمين أدوية للقضاء بما فيها أدوية الامراض المستعصية، متطرقين الى مركز الأدوية الذي هو قيد الانشاء حاليا في مستشفى البوار الحكومي والى أهمية إطلاق العمل فيه، حيث يسهل بشكل خاص حياة المواطنين في محافظة جبيل وكسروان والفتوح".


واكد الوزير الابيض "تأمين كميات كافية من اللقاحات لتغطية حاجة قضاء جبيل".
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