أبي رميا زار الوزيرين رياشي وأبيض

زار عضو تكتل "لبنان القوي" النائب سيمون ابي رميا وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية السفيرة نجلا رياشي عساكر في مكتبها في الوزارة.

وهنأ ابي رميا الوزيرة بتبؤوها هذا المنصب، وقال: "اننا نفتخر بابنة قضاء جبيل كوزيرة في هذه الحكومة التي يعقد عليها اللبنانيين آمالا كبيرة".

وشدّد أبي رميا على أهمية متابعة مشروع الحكومة الالكترونية "e government" لما له من افادة بتسهيل معاملات المواطنين ويساهم بمكافحة الفساد في القطاع العام. كما تم التطرق الى مشاريع انمائية تعني قضاء جبيل.