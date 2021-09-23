لبنان

الرابطة المارونية: لضمان حق اقتراع اللبنانيين غير المقيمين حيثما هم

Lebanon 24
23-09-2021 | 04:27
A-
A+
Doc-P-866998-637679934623476761.jpg
Doc-P-866998-637679934623476761.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أدلى رئيس الرابطة المارونية النائب السابق نعمة الله ابي نصر بالتصريح التالي:

ترى الرابطة المارونية على الحكومة، وجوب اتخاذ التدابير القانونية  اللازمة لضمان حق اقتراع اللبنانيين غير المقيمين حيثما هم، أيًّا تكن طبيعة القانون، لأنّ لا يجوز طلب الدعم الدائم منهم، وسؤالهم بأن يكونوا دعمًا وسندًا لوطنهم الام، فيما نبخل عليهم بحقهم في المشاركة في الانتخابات ترشيحًا واقتراعًا، وافساح المجال لهم لكي ينخرطوا أكثر فأكثر في تحمل المسؤوليات الوطنية وتحديد الخيارات الكبرى ورسم طريق الإنقاذ الذي يأمل به اللبنانيون، بحيث يكونوا عصب التغيير المنشود.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:21 | 2021-09-23
09:13 | 2021-09-23
09:11 | 2021-09-23
09:03 | 2021-09-23
09:00 | 2021-09-23
08:56 | 2021-09-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website