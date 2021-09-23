الرابطة المارونية: لضمان حق اقتراع اللبنانيين غير المقيمين حيثما هم

أدلى رئيس الرابطة المارونية النائب السابق نعمة الله ابي نصر بالتصريح التالي:



ترى الرابطة المارونية على الحكومة، وجوب اتخاذ التدابير القانونية اللازمة لضمان حق اقتراع اللبنانيين غير المقيمين حيثما هم، أيًّا تكن طبيعة القانون، لأنّ لا يجوز طلب الدعم الدائم منهم، وسؤالهم بأن يكونوا دعمًا وسندًا لوطنهم الام، فيما نبخل عليهم بحقهم في المشاركة في الانتخابات ترشيحًا واقتراعًا، وافساح المجال لهم لكي ينخرطوا أكثر فأكثر في تحمل المسؤوليات الوطنية وتحديد الخيارات الكبرى ورسم طريق الإنقاذ الذي يأمل به اللبنانيون، بحيث يكونوا عصب التغيير المنشود.