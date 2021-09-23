لبنان

الجميّل: لا تجرأون على المس بحق المغتربين بالتصويت في الخارج

Lebanon 24
23-09-2021 | 04:32
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علّق رئيس حزب الكتائب اللبنانية سامي الجميّل على المعلومات التي أوردتها صحيفة الجمهورية في عددها الصادر اليوم، والمتعلّقة بإتجاه لعدم إجراء انتخابات المغتربين.

وقال الجميّل في تغريدة عبر حسابه الخاص على تويتر: "لا تجرأون على المس بحق المغتربين بالتصويت في الخارج. هم ثروة لبنان وأصواتهم حرة بعيدة عن زبائنيتكم وترهيبكم. أي قرار لإقصائهم هو قرار انقلابي على ديمقراطية الانتخابات سنعتبره بمثابة إلغاءها وسنواجهه على هذا الأساس."
 
 
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