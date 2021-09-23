الجميّل: لا تجرأون على المس بحق المغتربين بالتصويت في الخارج

لا تجرأوا على المس بحق المغتربين بالتصويت في الخارج. هم ثروة #لبنان وأصواتهم حرة بعيدة عن زبائنيتكم وترهيبكم.
أي قرار لإقصائهم هو قرار انقلابي على ديمقراطية #الانتخابات سنعتبره بمثابة إلغاءها وسنواجهه على هذا الأساس. https://t.co/cBDy4hmCvj
— Samy Gemayel (@samygemayel) September 23, 2021
لا تجرأوا على المس بحق المغتربين بالتصويت في الخارج. هم ثروة #لبنان وأصواتهم حرة بعيدة عن زبائنيتكم وترهيبكم.
أي قرار لإقصائهم هو قرار انقلابي على ديمقراطية #الانتخابات سنعتبره بمثابة إلغاءها وسنواجهه على هذا الأساس. https://t.co/cBDy4hmCvj
وكان "لبنان 24" أشار إلى انه يبدو ان نقاش التعديلات المرتبطة بقانون الانتخابات ستصبح اكثر جدية في المرحلة المقبلة، وفي هذا الاطار يبرز الكباش بين رئيس مجلس النواب نبيه بري والتيار الوطني الحر حيال نقاط محددة في القانون الحالي.