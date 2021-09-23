لبنان

العلية لمشلب: حقوق الأفراد واستقلالية الهيئات الرقابية محصنة بالدّستور

Lebanon 24
23-09-2021 | 04:59
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وجّه المدير العام لادارة المناقصات في التفتيش المركزي جان العلية إلى رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب الرسالة الاتية:

"بكل احترام، إن حقوق الأفراد واستقلالية الهيئات الرقابية محصنة بالدستور، وأقوى من أن تلغى بقرار. إن تعديل القوانين والتشريع بتركيب الجمل، لمحو استقلالية هيئة الشراء العام، والانقلاب على النص بحذف عبارات منه للانتقام من شخص، ليس من اختصاصكم الموضوعي، ما زلنا ننتظر الجواب".
 
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