دولة أوروبية قد تُساعد لبنان في ملف النازحين.. من هي؟

عَرض وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب مع سفير النرويج مارتن يترفيك، سبل التعاون بين البلدين في مجالات الطاقة والغاز والنفط.





من جهة ثانية، اكد السفير يترفيك "مواصلة بلاده دعمها لمنظمة الأونروا في ما يتعلق باللاجئين الفلسطينيين". وتناول الطرفان ملف النازحين السوريين ومدى قدرة مملكة النرويج على المساعدة في تقديم المساعدات الإنسانية لهم.من جهة ثانية، اكد السفير يترفيك "مواصلة بلاده دعمها لمنظمة الأونروا في ما يتعلق باللاجئين الفلسطينيين".