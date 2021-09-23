وللحيوانات نصيبها أيضًا





يبدو أنّ الأزمة الإقتصادية في لبنان انسحبت مفاعيلها على الحيوانات أيضًا، إذ علمَ "لبنان 24" أنّ عددًا من الأبقار والحيوانات الأخرى التي تتمّ تربيتها في المزارع مهدّدة بخطر المرض أو حتّى الموت، بسبب عدم توافّر اللقاحات اللازمة لها.