مولوي استقبل قائد جهاز أمن المطار

استقبل وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، ظهر اليوم في مكتبه، القائد الجديد لجهاز أمن المطار العميد نبيل عبدالله قبل استلامه لمهامه الجديدة.

وأعطاه مولوي التعليمات والتوجيهات اللازمة لحسن سير العمل في مطار رفيق الحريري الدولي.