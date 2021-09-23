لبنان

مولوي استقبل قائد جهاز أمن المطار

Lebanon 24
23-09-2021 | 05:24
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استقبل وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، ظهر اليوم في مكتبه، القائد الجديد لجهاز أمن المطار العميد نبيل عبدالله قبل استلامه لمهامه الجديدة.
وأعطاه مولوي التعليمات والتوجيهات اللازمة لحسن سير العمل في مطار رفيق الحريري الدولي.
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جهاز أمن المطار

بسام مولوي

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