وزير الخارجية استقبل سفيري الصين واسبانيا في لبنان

استقبل وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبدالله بوحبيب سفير الصين لدى لبنان جيان مينيجيان الذي أبلغه تقديم بلاده ل 300ألف لقاح لمحاربة جائحة كورونا، كما أثار معه بعض المواضيع المتعلقة بحقوق الانسان والتي ستتم مناقشتها في اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك.من جهة ثانية ولمناسبة مرور 50 عاما على انطلاق العلاقات الديبلوماسية الصينية - اللبنانية شدد الوزير بوحبيب على أهمية تفعيل التعاون الثنائي بين البلدين .كما واستقبل الوزير بوحبيب سفير اسبانيا لدى لبنان خوسيه ماريا فيري في زيارة تهنئة و عرض معه لإمكانية تفعيل التعاون الثنائي بين البلدين وكذلك ضمن إطار المنظمات الدولية.