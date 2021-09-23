لبنان

تعميم لـ "عويدات"... ماذا جاء فيه

Lebanon 24
23-09-2021 | 05:57
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أصدر النائب العام التمييزي غسان عويدات، التعميم الوارد في الصورة ادناه والذي يتمحور حول قانون تنظيم مهنة المحاماة، والحصانة والضمانات التي يتمتع بها المحامون، والاصول الواجب اتباعها في ملاحقتهم.
 
 
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غسالن عويدات

ةعميم

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