تعميم لـ "عويدات"... ماذا جاء فيه

أصدر النائب العام التمييزي غسان عويدات، التعميم الوارد في الصورة ادناه والذي يتمحور حول قانون تنظيم مهنة المحاماة، والحصانة والضمانات التي يتمتع بها المحامون، والاصول الواجب اتباعها في ملاحقتهم.