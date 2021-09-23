تحضيرات مكثفة والانتخابات في هذا الموعد





افادت مصادر معنية ان اجتماعات مكثفة تجري تحضيرا للانتخابات النيابية والبلدية والاختيارية، وبات شبه مؤكد انه سيعاد النظر بموعدها .

ووفق المعلومات فانه تقرر تحديد موعد جديد لهذه الانتخابات هو السابع والعشرون من شهر آذار ٢٠٢٢.