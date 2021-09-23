لبنان

اجتماع قضائي في مكتب عبود: لتحقيق العدالة بسلطة قضائية مستقلة

Lebanon 24
23-09-2021 | 06:13
A-
A+
Doc-P-867027-637679997462924607.jpg
Doc-P-867027-637679997462924607.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عقد اجتماع مشترك في مكتب رئيس مجلس القضاء الأعلى، في قصر العدل في بيروت ، بين رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود وعضوي المجلس الحكميين النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات ورئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي بركان سعد ونقيب المحامين في بيروت الدكتور ملحم خلف وأمين سر النقابة سعد الدين الخطيب، ونقيب المحامين في طرابلس محمد المراد وأمين سر النقابة يوسف الدويهي، .

وبعد الاجتماع، صدر البيان التالي:

2 - يؤكد المجتمعون أن الغاية الأسمى للسلطة القضائية ولمهنة المحاماة، هي تحقيق العدالة وتأمين حقوق المتقاضين.

3 - يؤكد المجتمعون أن تحقيق العدالة، يكون في سلطة قضائية مستقلة وفاعلة وبمحام ملتزم بموجباته وبقسمه، ومتمتع بضماناته وحصانات مهنته.

4 - يؤكد نقيبا المحامين في بيروت وطرابلس، إحترام المحامين الكامل للقضاء والقضاة وحرصهم على إستقلالية السلطة القضائية وهيبتها. كما يؤكد القضاة الإحترام الكامل لمهنة المحاماة وللمحامين العاملين بمناقبية وفق قانون تنظيم مهنتهم من أجل إداء دورهم.

5 - توافق المجتمعون على تشكيل لجنة تضم أربعة قضاة من جهة، ومحاميين من نقابة بيروت ومحاميين من نقابة طرابلس من جهة أخرى، تجتمع دوريا لمتابعة الأمور ذات الاهتمام الدشترك وإيجاد الإقتراحات المناسبة لأي مسألة طارئة، ومن ضمنها المادة 222 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:21 | 2021-09-23
09:13 | 2021-09-23
09:11 | 2021-09-23
09:03 | 2021-09-23
09:00 | 2021-09-23
08:56 | 2021-09-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website