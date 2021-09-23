اجتماع قضائي في مكتب عبود: لتحقيق العدالة بسلطة قضائية مستقلة

عقد اجتماع مشترك في مكتب رئيس مجلس القضاء الأعلى، في قصر العدل في بيروت ، بين رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود وعضوي المجلس الحكميين النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات ورئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي بركان سعد ونقيب المحامين في بيروت الدكتور ملحم خلف وأمين سر النقابة سعد الدين الخطيب، ونقيب المحامين في طرابلس محمد المراد وأمين سر النقابة يوسف الدويهي، .2 - يؤكد المجتمعون أن الغاية الأسمى للسلطة القضائية ولمهنة المحاماة، هي تحقيق العدالة وتأمين حقوق المتقاضين.3 - يؤكد المجتمعون أن تحقيق العدالة، يكون في سلطة قضائية مستقلة وفاعلة وبمحام ملتزم بموجباته وبقسمه، ومتمتع بضماناته وحصانات مهنته.4 - يؤكد نقيبا المحامين في بيروت وطرابلس، إحترام المحامين الكامل للقضاء والقضاة وحرصهم على إستقلالية السلطة القضائية وهيبتها. كما يؤكد القضاة الإحترام الكامل لمهنة المحاماة وللمحامين العاملين بمناقبية وفق قانون تنظيم مهنتهم من أجل إداء دورهم.5 - توافق المجتمعون على تشكيل لجنة تضم أربعة قضاة من جهة، ومحاميين من نقابة بيروت ومحاميين من نقابة طرابلس من جهة أخرى، تجتمع دوريا لمتابعة الأمور ذات الاهتمام الدشترك وإيجاد الإقتراحات المناسبة لأي مسألة طارئة، ومن ضمنها المادة 222 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.