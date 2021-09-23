حلول آنية لقطاع النقل.. هذا ما يسعى إليه وزير الأشغال





وأفاد المكتب الاعلامي في الوزارة بأنّ الوزير حمية قدم رؤيته لقطاع النقل البري تخفيفا للأعباء عن المواطنيين والتي شدد فيها على "ضرورة الافادة الحصرية للمواطنيين في هذا القطاع". عقد وزير الأشغال العامة والنقل الدكتور علي حمية، اجتماعاً مع رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس الذي عرض للوزير واقع قطاع النقل والخطط الموجودة، المتعلقة بهذا القطاع والرؤية المتكاملة للنقل والمشاكل والحلول المقترحة والتوصيات بعد تعديل هذه الخطط لتتلاءم مع واقع المرحلة الحالية.وأفاد المكتب الاعلامي في الوزارة بأنّ الوزير حمية قدم رؤيته لقطاع النقل البري تخفيفا للأعباء عن المواطنيين والتي شدد فيها على "ضرورة الافادة الحصرية للمواطنيين في هذا القطاع".

كذلك، تطرق حمية الى تصوره لوضع "حلول آنية ظرفية سريعة له، كتأمين الباصات عن طريق الهبات من بعض الدول الصديقة للبنان".



بدوره طليس، أوضح انه "لمس اهتماماً من الوزير بملف قطاع النقل البري وتنظيمه والتعاون بين القطاعين العام والخاص، وقد تم الاتفاق على عقد لقاء مع الوزير يوم الاربعاء المقبل، شاكراً له "اهتمامه بقطاع حيوي يلامس تطلعات المواطنيين وأوجاعهم".

وأعطى الوزير حمية تعليماته الى الدائرة القانونية في الوزارة إعداد آلية ضبط لتنفيذ آلية الدعم المفترضة لهذا القطاع.



من جهة ثانية عرض طليس بصفته مسؤول البلديات في حركة "أمل" شؤون وشجون انمائية تعود لمنطقة البقاع.

إلى ذلك، استقبل حمية رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الاسمر على راس وفد من الاتحاد، حيث وضع الوزير حمية الوفد في اجواء خططه آلانية الظرفية والمستقبلية للنهوض بواقع النقل البري سواء عن طريق تأمين الباصات، وإعادة تشغيل سكك الحديد.



واشار الوزير حمية الى انه "طلب من رئيس الحكومة امكان تقديم فرنسا الهبات لتأمين هذه الباصات وذلك في لقائه المرتقب مع الرئيس الفرنسي غدا الجمعة.



بدوره، عرض الاسمر امام الوزير حمية أوضاع المرفأ والعاملين فيه، مشيرا الى انه "من الممكن النهوض بهذا المرفق الحيوي من خلال نظام ppp اي الشراكة بين القطاعين العام والخاص".