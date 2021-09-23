رؤية لمكافحة الحرائق في المحميّات.. هذا ما قاله ياسين

عقد وزير البيئة الدكتور ناصر ياسين، قبل ظهر اليوم، لقاء مع رؤساء لجان ومديري المحميات الطبيعية في لبنان، تخلله محاضرة لمدير برنامج الأراضي والموارد الطبيعية في جامعة البلمند الدكتور جورج متري عن ادارة مخاطر حرائق الغابات، في حضور الخبير البيئي حبيب معلوف ورئيسة دائرة الانظمة الايكولوجية في الوزارة لارا سماحة ومديرة مشروع تحييد أثر تدهور الاراضي للمناظر الطبيعية الجبلية في لبنان لارا كلاس.



واستهل الوزير ياسين اللقاء بالترحيب بممثلي المحميات، وقال: "تعرفون اننا في موسم الحرائق وعلينا التنبه لها مع تقديري الكامل لادارتكم ومتابعتكم في ظروف بالغة الصعوبة وبأدوات عمل متواضعة".



واضاف: "صحيح ان مساحة المحميات لا تتجاوز 3% من مساحة لبنان، الا أن حمايتها من الحرائق يجب أن تشكل نموذجا لبقية الغابات والاحراج المعرضة ولطرق إدارتها وحمايتها، ولان الحماية من الحرائق المتكررة تعني حماية التنوع البيولوجي أيضا وهي من أهم المهمات السامية للمحميات".

واستهل الوزير ياسين اللقاء بالترحيب بممثلي المحميات، وقال: "تعرفون اننا في موسم الحرائق وعلينا التنبه لها مع تقديري الكامل لادارتكم ومتابعتكم في ظروف بالغة الصعوبة وبأدوات عمل متواضعة".واضاف: "صحيح ان مساحة المحميات لا تتجاوز 3% من مساحة لبنان، الا أن حمايتها من الحرائق يجب أن تشكل نموذجا لبقية الغابات والاحراج المعرضة ولطرق إدارتها وحمايتها، ولان الحماية من الحرائق المتكررة تعني حماية التنوع البيولوجي أيضا وهي من أهم المهمات السامية للمحميات".

واكد أن "هدفنا اليوم هو العمل على استخدام التكنولوجيا المتوفرة للتنبيه والحماية مع الدكتور جورج متري والزميلات والزملاء، وهذه خطوة اولى. لكن يبقى دور العنصر البشري محوريا للمراقبة والتدخل السريع تطبيقا للمبدأ القائل "الحريق كلما عرف في بدايته سهل أطفاؤه". وسوف نستكمل هذه الورشة بخطوات تتعلق بتطوير أنظمة الانذار المبكر، وبورش أخرى مع وزارة الزراعة والوزارات الأخرى المعنية في الاستراتيجية الوطنية لإدارة حرائق الغابات في لبنان وكذلك العمل على تطويرها".



وتابع: "سنبني على أنشطة مشروع تحييد أثر تدهور الأراضي في المناطق الجبلية LDN الممول من قبل صندوق البيئة العالمية والمنفذ من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالشراكة مع وزارة البيئة ومشروع دعم قدرات المحميات STEP4Nature الممول من قبل الوكالة الإيطالية للتعاون والتنمية والمنفذ من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالشراكة مع وزارة البيئة بعدة نشاطات تضمن الادارة المتكاملة والمستدامة للغابات والمحميات والتي تساهم في الوقاية والحد من مخاطر الحرائق".



وختم: "هذه بداية رحلتنا معا، واول الغيث قطرة، ولعله ينهمر علينا بردا وسلاما".



معلوف واكد أن "هدفنا اليوم هو العمل على استخدام التكنولوجيا المتوفرة للتنبيه والحماية مع الدكتور جورج متري والزميلات والزملاء، وهذه خطوة اولى. لكن يبقى دور العنصر البشري محوريا للمراقبة والتدخل السريع تطبيقا للمبدأ القائل "الحريق كلما عرف في بدايته سهل أطفاؤه". وسوف نستكمل هذه الورشة بخطوات تتعلق بتطوير أنظمة الانذار المبكر، وبورش أخرى مع وزارة الزراعة والوزارات الأخرى المعنية في الاستراتيجية الوطنية لإدارة حرائق الغابات في لبنان وكذلك العمل على تطويرها".وتابع: "سنبني على أنشطة مشروع تحييد أثر تدهور الأراضي في المناطق الجبلية LDN الممول من قبل صندوق البيئة العالمية والمنفذ من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالشراكة مع وزارة البيئة ومشروع دعم قدرات المحميات STEP4Nature الممول من قبل الوكالة الإيطالية للتعاون والتنمية والمنفذ من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالشراكة مع وزارة البيئة بعدة نشاطات تضمن الادارة المتكاملة والمستدامة للغابات والمحميات والتي تساهم في الوقاية والحد من مخاطر الحرائق".وختم: "هذه بداية رحلتنا معا، واول الغيث قطرة، ولعله ينهمر علينا بردا وسلاما".



وبعد ذلك، كانت مداخلة للخبير البيئي معلوف ركز فيها على دور المحميات الطبيعية في تشجيع السياحة البيئية ودعم المجتمعات المحلية والمنتوجات الريفية.



مداخلة