بمناسبة اليوم الوطني السعودي... هذا ما جاء في رسالة عون للملك سلمان

ابرق الرئيس ميشال عون الى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بين عبد العزيز آل سعود مهنئا بعيد توحيد المملكة، ومما جاء في البرقية: "لا يسعني للمناسبة الا ان استذكر روابط الاخوة التي تجمعنا، منذ زمن المؤسس المغفور له الملك عبد العزيز آل سعود، الذي يحفظ له لبنان مكانة بارزة، وهو الذي ارسى قواعد التلاقي على قيم الخير والاصالة التي ما زالت مملكتكم الشقيقة تسير عليها تجاه وطننا وشعبنا".

وأضاف : "انني اذ اغتنم هذه المناسبة لتهنئة جلالتكم، فانني ادعو لكم بدوام الصحة والعافية في قيادة مملكتكم الشقيقة على دروب التقدم والعزم، ولكي يصونها القدير مانحا ابناءها الهناء، ومكللا جهودكم في توطيد أواصر التضامن العربي الذي احوج ما نحن بحاجة اليه اليوم لمواجهة مختلف التحديات التي تعصف بمنطقتنا وعالمنا.حفظ الجليل ايامكم ببركاته، مبعدا عن بلدينا الشقيقين شجون الصعاب".