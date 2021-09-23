لبنان

بمناسبة اليوم الوطني السعودي... هذا ما جاء في رسالة عون للملك سلمان

Lebanon 24
23-09-2021 | 06:27
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ابرق الرئيس ميشال عون الى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بين عبد العزيز آل سعود مهنئا بعيد توحيد المملكة، ومما جاء في البرقية: "لا يسعني للمناسبة الا ان استذكر روابط الاخوة التي تجمعنا، منذ زمن المؤسس المغفور له الملك عبد العزيز آل سعود، الذي يحفظ له لبنان مكانة بارزة، وهو الذي ارسى قواعد التلاقي على قيم الخير والاصالة التي ما زالت مملكتكم الشقيقة تسير عليها تجاه وطننا وشعبنا".

وأضاف : "انني اذ اغتنم هذه المناسبة لتهنئة جلالتكم، فانني ادعو لكم بدوام الصحة والعافية في قيادة مملكتكم الشقيقة على دروب التقدم والعزم، ولكي يصونها القدير مانحا ابناءها الهناء، ومكللا جهودكم في توطيد أواصر التضامن العربي الذي احوج ما نحن بحاجة اليه اليوم لمواجهة مختلف التحديات التي تعصف بمنطقتنا وعالمنا.حفظ الجليل ايامكم ببركاته، مبعدا عن بلدينا الشقيقين شجون الصعاب".

الى ذلك، رأس رئيس الجمهورية اجتماعا ضم: رئيس الوفد اللبناني في المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية العميد الركن الطيار بسام ياسين، وعضوي الوفد العقيد الركن البحري مازن بصبوص وعضو هيئة إدارة قطاع البترول المهندس وسام شباط في حضور المستشار الأمني والعسكري لرئيس الجمهورية العميد الركن بول مطر.

وخلال الاجتماع سلّم الوفد الرئيس عون تقريرا يتضمن مراحل المفاوضات منذ انطلاقتها وحتى تاريخه، واستراتيجية متكاملة للمرحلة المقبلة، بما يضمن مصلحة لبنان العليا في المحافظة على حقوقه في ثرواته في المنطقة الاقتصادية الخالصة.

 
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