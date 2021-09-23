بطريرك جديد للأرمن الكاثوليك

انتخب سينودس مطارنة الأرمن الكاثوليك المنعقد منذ ٢٠ ايلول في الفاتيكان، المطران رافاييل ميناسيان بطريركاً للطائفة الأرمنية الكاثوليكية في لبنان ودول الإنتشار ، حيث اصبح خلفاً للبطريرك الراحل كريكور غابرويان وبطريركاً على كنيسة كيليكيا للأرمن الكاثوليك.