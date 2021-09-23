وزير الدفاع استقبل المنسقة الخاصة للأمم المتحدة

استقبل وزير الدفاع الوطني موريس سليم المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا في زيارة بروتوكولية قدمت خلالها التهنئة للوزير سليم لمناسبة تسلمه مهامه الجديدة.وتخلل الاجتماع جولة افق تناولت دور الأمم المتحدة في مساعدة لبنان في مختلف القطاعات لا سيما دعم المؤسسة العسكرية. وتطرق الحديث إلى نتائج الاجتماع الذي عقد على مستوى سفراء الدول المعتمدين في لبنان استكمالا لمؤتمر باريس لدعم الجيش والذي نظمته قيادة الجيش بالتعاون مع مكتب المنسق الخاص الثلاثاء الماضي في نادي الضباط في جونيه.وأكد الجانبان على اهمية تعزيز التعاون بين المنظمة الأممية ووزارة الدفاع الوطني.ثم استقبل الوزير سليم القائد العام للقوات الدولية العاملة في جنوب لبنان "اليونيفل" وتم التطرق الى دور اليونيفل والتنسيق القائم مع الجيش اللبناني في منطقة عمل القوات الدولية والتطلع إلى استمرار هذا الدور بما يخدم الاستقرار في جنوب لبنان.