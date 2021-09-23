هذه هي كلفة الكتب المدرسية... أكثر من طاقة الأهالي



علم أن أسعار الكتب للمرحلة الإبتدائية في إحدى المدارس بلغت نحو مليون ليرة فيما بلغت الفاتورة في مدرسة أخرى 130 دولارًا أي مليونين 80 ألف ليرة لبنانية، على سعر الصرف هو 16 ألف ليرة للدولار الواحد، علمًا أن فاتورة الكتب المدرسية تزداد عمومًا كلما تقدم التلميذ في صفوفه.

وينذر هذا الأمر بوضع كارثي لدى الأهالي بالأخص متوسطي الدخل منهم والفقراء الذين لا يتجاوز دخلهم الشهري المليوني ليرة لبنانية، خصوصًا أن هذه التكلفة ترافقها تكاليف أخرى تتعلق بالتسجيل المدرسي وتكاليف النقل، عدا عن المصاريف الأخرى التي سيكون الأهالي عاجزين عن توفيرها في حال استمر الوضع على ما هو عليه.