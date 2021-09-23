لبنان

مغتربون من حصروت يتبرعون لدعم مستشفى سبلين

Lebanon 24
23-09-2021 | 07:33
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غرد النائب بلال عبد الله عبر حسابه على "تويتر": "بمسعى من فرع الحزب التقدمي الإشتراكي في حصروت، مساهمة مالية من بعض مغتربي البلدة، لدعم مستشفى سبلين الحكومي . مع فائق الشكر والتقدير".
 
 
 
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