مغتربون من حصروت يتبرعون لدعم مستشفى سبلين

غرد النائب بلال عبد الله عبر حسابه على "تويتر": "بمسعى من فرع الحزب التقدمي الإشتراكي في حصروت، مساهمة مالية من بعض مغتربي البلدة، لدعم مستشفى سبلين الحكومي . مع فائق الشكر والتقدير".