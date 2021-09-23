لبنان على مشارف أزمة خبز جديدة... ماذا يجري؟

كشف نقيب أصحاب الأفران في جبل لبنان أنطوان سيف، في حديث تلفزيوني، "أننا على مشارف أزمة خبز فقد أعلنت المطاحن أن 6 منها أوقفت الإنتاج بسبب نفاد المازوت ونتابع الموضوع مع وزارة الاقتصاد".