لبنان

لبنان على مشارف أزمة خبز جديدة... ماذا يجري؟

Lebanon 24
23-09-2021 | 07:36
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كشف نقيب أصحاب الأفران في جبل لبنان أنطوان سيف، في حديث تلفزيوني، "أننا على مشارف أزمة خبز فقد أعلنت المطاحن أن 6 منها أوقفت الإنتاج بسبب نفاد المازوت ونتابع الموضوع مع وزارة الاقتصاد".
 
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