وزير الزراعة: لتطوير خطوط الاتصال المفتوحة بين لبنان وسوريا

أكد وزير الزراعة الدكتور عباس الحاج حسن، خلال استقباله الأمين العام للمجلس الأعلى السوري - اللبناني نصري خوري، في مكتبه في الوزارة، "تطوير خطوط الاتصال المفتوحة بين لبنان وسوريا، وأن التعاون يجب ان يستكمل في اكثر من ملف لما فيه مصلحة البلدين، لا سيما وان سياسة سوريا واضحة وهي تؤكد على الدوام انها تتعاطف مع اللبنانيين وتقف الى جانبهم، خصوصا في ظل الأزمة الإقتصادية التي تضغط بقوة على علينا في لبنان"، لافتا الى "أهمية تفعيل الاتصالات التنسيقية عبر المجلس الاعلى السوري - اللبناني وتكثيف الجهود لتخفيض رسوم الترانزيت السورية على المنتجات اللبنانية".

وعرض الوزير الحاج حسن مع خوري العلاقات اللبنانية السورية في المجال الزراعي، وملف النقل البري للمنتجات الزراعية اللبنانية، وبحث معه في ملف الاتفاقات الزراعية بين لبنان وسوريا وآليات الاستيراد والتصدير للمنتجات الزراعية بين البلدين، والروزنامة الزراعية، واللجان الفنية المشتركة "وتفعيل عملها لما فيه مصلحة المزارعين والمستهلكين والتجار في البلدين".