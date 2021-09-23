بزّي يزور مع وفد من حركة "أمل" السفارة المصرية للتعزية بطنطاوي

زارعضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي بزي مع وفد من حركة أمل ضم: الدكتور علي رحال وعلي بردى ممثلا رئيس مجلس النواب نبيه بري، سفارة جمهورية مصر العربية في بيروت، مقدما التعازي بالقائد العام السابق للقوات المصرية المسلحة المشير محمد حسين طنطاوي.وكان في استقبال الوفد السفير ياسر علوي والملحق العسكري في السفارة. وتناول اللقاء إضافة الى واجب التعازي اخر المستجدات والتطورات الراهنة.