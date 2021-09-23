لبنان

بزّي يزور مع وفد من حركة "أمل" السفارة المصرية للتعزية بطنطاوي

Lebanon 24
23-09-2021 | 07:47
A-
A+
Doc-P-867056-637680053507708570.jpg
Doc-P-867056-637680053507708570.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
زارعضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي بزي مع وفد من حركة أمل ضم: الدكتور علي رحال وعلي بردى ممثلا رئيس مجلس النواب نبيه بري، سفارة جمهورية مصر العربية في بيروت، مقدما التعازي بالقائد العام السابق للقوات المصرية المسلحة المشير محمد حسين طنطاوي.

وكان في استقبال الوفد السفير ياسر علوي والملحق العسكري في السفارة. وتناول اللقاء إضافة الى واجب التعازي اخر المستجدات والتطورات الراهنة.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:56 | 2021-09-23
09:21 | 2021-09-23
09:13 | 2021-09-23
09:11 | 2021-09-23
09:03 | 2021-09-23
09:00 | 2021-09-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website