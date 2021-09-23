لبنان

"قوى الأمن" تنظم تعبئة البنزين في محطة في شحيم وتمنع التجاوزات

Lebanon 24
23-09-2021 | 07:49
A-
A+
Doc-P-867058-637680054634090361.jpg
Doc-P-867058-637680054634090361.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نظمت عناصر من قوى الأمن الداخلي، من فصيلة شحيم، منذ الصباح الباكر، بإمرة النقيب حمد قيس، عملية تعبئة البنزين في محطة الحجاوي، عند مدخل شحيم الغربي، حيث منعت التجاوزات والفوضى، وحصرت التعبئة فقط للسيارات المتوقفة بالدور، ورفضت تعبئة الغالونات، ما اشاع هذا الأمر ارتياحا كبيرا لدى أبناء المنطقة والمواطنين الذين ينتظرون بالدور باب المحطة.
 
ومع هذا، فقد ساهمت هذه الإجراءات بالحفاظ على الهدوء وعدم التسبب بأي زحمة سير على الطريق العام لشحيم، التي تشهد حركة ضغط سير كثيفة .

وتستمر عملية التعبئة دون ان يسجل اي اخلال بالإجراءات، وفق ما ذكرت "الوكالة الوطنية للاعلام". 
 
 
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:56 | 2021-09-23
09:21 | 2021-09-23
09:13 | 2021-09-23
09:11 | 2021-09-23
09:03 | 2021-09-23
09:00 | 2021-09-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website