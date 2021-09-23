قائد الجيش يغادر الى تركيا... إليكم التفاصيل

غادر قائد الجيش العماد جوزاف عون متوجها الى دولة تركيا، تلبية لدعوة نظيره رئيس أركان الجيش التركي الجنرال يشار غولر وذلك لتعزيز سبل التعاون بين جيشي البلدين.



