لبنان

قائد الجيش يغادر الى تركيا... إليكم التفاصيل

Lebanon 24
23-09-2021 | 08:02
A-
A+
Doc-P-867062-637680061502363790.jpg
Doc-P-867062-637680061502363790.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
غادر قائد الجيش العماد جوزاف عون متوجها الى دولة تركيا، تلبية لدعوة نظيره رئيس أركان الجيش التركي الجنرال يشار غولر وذلك لتعزيز سبل التعاون بين جيشي البلدين.

المصدر: الجيش اللبناني
مواضيع ذات صلة
الخطوط الملكية المغربية: إغلاق الجزائر مجالها الجوي أمام طائراتنا سيؤثر على 15 رحلة أسبوعيا لتونس وتركيا ومصر
lebanon 24
23/09/2021 16:37:26 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد تهديد بصراع مفتوح بين الدولتين...تركيا تحذر اليونان
lebanon 24
23/09/2021 16:37:26 Lebanon 24 Lebanon 24
"غازبروم" ترفع إمدادات الغاز إلى تركيا 150%!
lebanon 24
23/09/2021 16:37:26 Lebanon 24 Lebanon 24
ممثلة لبنانية بمايوه أحمر مُثير على أحد شواطئ تركيا.. شاهدوا كيف بدت
lebanon 24
23/09/2021 16:37:26 Lebanon 24 Lebanon 24

جوزاف عون

تركيا

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:56 | 2021-09-23
09:21 | 2021-09-23
09:13 | 2021-09-23
09:11 | 2021-09-23
09:03 | 2021-09-23
09:00 | 2021-09-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website