بري يبحث مع سفير جمهورية تشيكيا الأوضاع العامة

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة سفير جمهورية تشيكيا في لبنان جيري دوليزيل حيث جرى عرض للاوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين البلدين .كما استقبل رئيس المجلس رئيس مجلس الادارة المدير العام لمؤسسة حصر التبغ والتنباك (الريجي) المهندس ناصيف سقلاوي على رأس وفد من مجلس الإدارة ، سقلاوي عرض للرئيس بري الجهود والمشاريع التي تقوم بها المؤسسة (الريجي ) خاصة في ظل الظروف الراهنة .وبعد الظهر التقى بري المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان والدكتور علي قبلان، المفتي قبلان أشار الى أن الزيارة لدولة الرئيس بري هي اولاً لتعزيته برحيل رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى سماحة الامام الشيخ عبدالامير قبلان وأيضا لشكره على المواساة والتعزية بوفاة الامام قبلان ، وايضا اللقاء كان مناسبة عرضنا خلالها الأوضاع العامة لاسيما السياسية والمعيشية .على صعيد آخر ابرق بري للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ولرئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري ابراهيم بوغالي معزياً بوفاة الرئيس عبد القادر بن صالح.