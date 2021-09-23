لبنان

بري يبحث مع سفير جمهورية تشيكيا الأوضاع العامة

Lebanon 24
23-09-2021 | 08:43
A-
A+
Doc-P-867077-637680087372613589.jpeg
Doc-P-867077-637680087372613589.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة سفير جمهورية تشيكيا في لبنان  جيري دوليزيل حيث جرى عرض للاوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين البلدين .
كما استقبل رئيس المجلس رئيس مجلس الادارة المدير العام لمؤسسة حصر التبغ والتنباك (الريجي) المهندس ناصيف سقلاوي على رأس وفد من مجلس الإدارة ، سقلاوي عرض للرئيس بري الجهود والمشاريع التي تقوم بها المؤسسة (الريجي ) خاصة في ظل الظروف الراهنة . 
 
 وبعد الظهر التقى بري المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان والدكتور علي قبلان، المفتي قبلان أشار الى أن الزيارة لدولة الرئيس بري هي اولاً لتعزيته برحيل رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى سماحة الامام الشيخ عبدالامير قبلان وأيضا لشكره على المواساة والتعزية بوفاة الامام قبلان ، وايضا اللقاء كان مناسبة عرضنا خلالها الأوضاع العامة لاسيما السياسية والمعيشية  .
على صعيد آخر ابرق بري للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ولرئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري ابراهيم بوغالي معزياً بوفاة الرئيس عبد القادر بن صالح.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:08 | 2021-09-23
12:12 | 2021-09-23
12:06 | 2021-09-23
12:00 | 2021-09-23
12:00 | 2021-09-23
11:56 | 2021-09-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website