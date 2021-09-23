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لبنان
بو حبيب بحث والسفيرة الاميركية في ترسيم الحدود والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي
Lebanon 24
23-09-2021
|
08:50
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استقبل وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب سفيرة الولايات المتحدة الاميركية دوروثي شيا، وجرى البحث في العلاقات الثنائية وترسيم الحدود، ودعم الجيش اللبناني، الى جانب مسألة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.
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دوروثي شيا
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