لبنان

بو حبيب بحث والسفيرة الاميركية في ترسيم الحدود والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي

Lebanon 24
23-09-2021 | 08:50
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 استقبل وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب سفيرة الولايات المتحدة الاميركية دوروثي شيا، وجرى البحث في العلاقات الثنائية وترسيم الحدود، ودعم الجيش اللبناني، الى جانب مسألة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.
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عبدالله بوحبيب

دوروثي شيا

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