بو حبيب بحث والسفيرة الاميركية في ترسيم الحدود والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي

استقبل وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب سفيرة الولايات المتحدة الاميركية دوروثي شيا، وجرى البحث في العلاقات الثنائية وترسيم الحدود، ودعم الجيش اللبناني، الى جانب مسألة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.