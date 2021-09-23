لبنان

طفلان يلهوان بقنبلة... اليكم ما حصل

Lebanon 24
23-09-2021 | 08:52
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افادت معلومات عن إنفجار قنبلة عنقودية في بلدة عدشيت الجنوبية بينما كان طفلان يلهوان بها وهما من التابعية السورية، وتم نقل الطفلين الى احد مستشفيات المنطقة.
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قنبلة

عدشيت

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