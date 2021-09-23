وزير الزراعة استقبل الأمين العام لـ المجلس الأعلى السوري – اللبناني

أكد وزير الزراعة الدكتور عباس الحاج حسن على تطوير خطوط الاتصال المفتوحة بين لبنان وسوريا وأن التعاون يجب ان يُستكمل في اكثر من ملف لما فيه مصلحة البلدين، لاسيما ان سياسة سوريا واضحة وهي تؤكد على الدوام انها تتعاطف مع اللبنانيين وتقف الى جانبهم، خصوصاً في ظل الأزمة الإقتصادية التي تضغط بقوة على علينا في لبنان. ولفت الى أهمية تفعيل الاتصالات التنسيقية عبر المجلس الاعلى السوري - اللبناني وتكثيف الجهود لتخفيض رسوم الترانزيت السورية على المنتجات اللبنانية.كلام الوزير الحاج حسن حاء خلال استقباله الأمين العام لـ المجلس الأعلى السوري – اللبناني نصري خوري في مكتبه في الوزارة صباح اليوم، وتطرق البحث الى العلاقات اللبنانية السورية في المجال الزراعي، وملف النقل البري للمنتجات الزراعية اللبنانية، كما تطرق البحث الى ملف الاتفاقات الزراعية بين لبنان وسوريا وآليات الاستيراد والتصدير للمنتجات الزراعية بين البلدين، والرزنامة الزراعية، واللجان الفنية المشتركة وتفعيل عملها لما فيه مصلحة المزارعين والمستهلكين والتجار في البلدين.