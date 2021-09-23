7 وفيات بـ"كورونا" في لبنان... وهذا جديد الاصابات اليومية (صورة)

أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 602 إصابة جديدة بفروس "كورونا" في لبنان، رفعت إجمالي الحالات المثبتة إلى 620552.

كذلك، سُجلت 7 حالات وفاة جديدة، رفعت الاجمالي إلى 8260.