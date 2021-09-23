لبنان

7 وفيات بـ"كورونا" في لبنان... وهذا جديد الاصابات اليومية (صورة)

Lebanon 24
23-09-2021 | 09:11
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أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 602 إصابة جديدة بفروس "كورونا" في لبنان، رفعت إجمالي الحالات المثبتة إلى 620552.
 
كذلك، سُجلت 7 حالات وفاة جديدة، رفعت الاجمالي إلى 8260.
 
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