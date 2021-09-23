لبنان

الجيش يعيد تموضعه في الضاحية

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
23-09-2021 | 10:15
A-
A+
Doc-P-867101-637680142307397148.jpg
Doc-P-867101-637680142307397148.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عادت وحدات  الجيش التي كانت متمركزة على مداخل الضاحية الجنوبية، بعدما كانت انسحبت لفترة.
وفي معلومات خاصة لـ"لبنان 24"، فان ما حدث هو اعادة تموضع للجيش اذ ان الغاية الاساسية من وجوده في منطقة الضاحية الجنوبية كانت فرض الأمن في المرحلة التي كانت المخاوف فيها متقدمة من عمليات ارهابية قد تطال المنطقة، ومع انتفاء الغاية الاساسية وفي ظل الاوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد كما المؤسسة العسكرية قرر الجيش ان يكون تواجده في الضاحية الجنوبية مماثلا لتواجده في أي منطقة لبنانية اخرى.
 
كما أكدت مصادر عسكرية لـ"لبنان 24" ان الجيش لم يسحب نقاطه المتمركزة عند مداخل الضاحية الجنوبية وأبقاها على عديدها، لكنه عمد الى تخفيف عدد العناصر في نقاط انتشاره داخل بعض الأحياء.
 
 
 

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:08 | 2021-09-23
14:32 | 2021-09-23
14:27 | 2021-09-23
14:25 | 2021-09-23
14:06 | 2021-09-23
13:47 | 2021-09-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website