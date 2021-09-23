الجيش يعيد تموضعه في الضاحية

عادت وحدات الجيش التي كانت متمركزة على مداخل الضاحية الجنوبية، بعدما كانت انسحبت لفترة.

وفي معلومات خاصة لـ"لبنان 24"، فان ما حدث هو اعادة تموضع للجيش اذ ان الغاية الاساسية من وجوده في منطقة الضاحية الجنوبية كانت فرض الأمن في المرحلة التي كانت المخاوف فيها متقدمة من عمليات ارهابية قد تطال المنطقة، ومع انتفاء الغاية الاساسية وفي ظل الاوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد كما المؤسسة العسكرية قرر الجيش ان يكون تواجده في الضاحية الجنوبية مماثلا لتواجده في أي منطقة لبنانية اخرى.

كما أكدت مصادر عسكرية لـ"لبنان 24" ان الجيش لم يسحب نقاطه المتمركزة عند مداخل الضاحية الجنوبية وأبقاها على عديدها، لكنه عمد الى تخفيف عدد العناصر في نقاط انتشاره داخل بعض الأحياء.