خبر سارّ للبنانيين الراغبين بالدراسة في روسيا!

- أعلن مدير "البيت الروسي في بيروت" الدكتور فاديم زايتشيكوف في بيان، أن "روسيا الاتحادية رفعت عدد المنح بشكل كبير للبنانيين للدراسة في الجامعات الروسية خلال العام 2022/ 2023. وفي العام الدراسي المقبل، ستقبل الجامعات الروسية أكثر من 120 طالبا لبنانيا للدراسة على نفقة الحكومة الروسية في جميع التخصصات ومجالات التدريب التي يحتاجها المواطنون اللبنانيون".

ودعا الطلاب الراغبين في "المشاركة بالاختيار التنافسي، الى التسجيل على الموقع التالي قبل 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2021: https://education-in-russia.com للحصول على دعوة للمشاركة في الاختبارات المؤهلة، على المواطن الأجنبي المسجل في نظام المعلومات ملء النموذج بشكل صحيح وتحميل صورة شمسية ونسخة ضوئية عن جواز السفر والوثيقة التعليمية وإفادة العلامات وإرسالها بشكل مكتمل إلى نظام المعلومات للمراجعة. يجب ترجمة جميع الوثائق التعليمية إلى اللغة الروسية (مع ختم وزارة التربية والتعليم العالي ووزارة الخارجية اللبنانية)".

ولفت الى أن "البيت الروسي يقوم بإعلام المواطنين الأجانب، الذين اجتازت نماذجهم المراجعة، بتاريخ ووقت ومكان وشروط الاختبارات المؤهلة من خلال الموقع الإلكتروني. ويقوم فريق العمل المؤلف من ممثلين عن البيت الروسي في بيروت والسفارة الروسية وجامعات روسية رائدة باختبارات لاختيار المرشحين. وبناء على نتائج الاختبارات المؤهلة، يتم وضع قائمة بالمرشحين المختارين للمنحة".

وطلب من "المرشحين المختارين أيضا، إرفاق شهادة طبية. كما يتم وضع قائمة احتياطية بالمرشحين. وفي حال رفض أحد المرشحين من القائمة الرئيسية المنحة، يحصل أحد الطلاب من القائمة الاحتياطية على المنحة بدلا منهم".

وأشار زايتشيكوف إلى "حقيقة أن المنحة تقدم بشكل مجاني، وطلب تجنب الاتصال بأي أشخاص ومنظمات تقدم خدمات وسيطة في ما يتعلق بالقبول في الجامعات الروسية بموجب هذا البرنامج. وعلى الطلاب تعبئة النماذج شخصيا".

وأوضح أنه "في حال وجود أي صعوبات في التسجيل وملء النموذج في النظام الإلكتروني، يمكن للطلاب الاتصال بموظفي البيت الروسي في بيروت للاستشارة عبر الهاتف: +96171697303 (WhatsApp) أو طرح سؤال عبر صفحة الفيسبوك Study In Russia For Lebanese".