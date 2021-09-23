لبنان

أُصيبت برصاص الجيش السوري... ماذا حصل في وادي خالد؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
23-09-2021 | 10:46
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أفادت مندوبة "لبنان24" عن إصابة امرأة برصاص من قبل الجيش السوري والحرس الحدودي في وادي خالد، وتم نقلها إلى مستشفى السلام في  القبيات.
 
 
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رصاص

وادي خالد

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