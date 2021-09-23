لبنان

وزير الداخلية عرض مع سفير بريطانيا العلاقات الثنائية بين البلدين

Lebanon 24
23-09-2021 | 10:50
A-
A+
Doc-P-867109-637680164121089922.jpg
Doc-P-867109-637680164121089922.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عرض وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي مع سفير بريطانيا في لبنان ايان كولارد، للعلاقات الثنائية بين البلدين.
وبحث الوزير مولوي مع النائب سامي فتفت للاوضاع العامة على الساحة الداخلية.
كما التقى أمين سر المجلس الوطني للسلامة المرورية الدكتور رمزي سلامة، وتم البحث في واقع السلامة المرورية. وطلب الوزير مولوي التحضير لعقد جلسة للجنة الوطنية للسلامة المرورية.

وكان قد أبرق مولوي الى نظيره السعودي صاحب السمو الملكي وزير الداخلية الامير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز، والى الوزير المفوض السفير وليد بن عبد الله بخاري مهنئنا بالعيد الوطني السعودي.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:08 | 2021-09-23
14:32 | 2021-09-23
14:27 | 2021-09-23
14:25 | 2021-09-23
14:06 | 2021-09-23
13:47 | 2021-09-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website